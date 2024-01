Fotos von ersten Vorbereitungen Neun Sternsinger-Kinder bringen den Segen in Kleve

Zwischen Neujahr und dem Dreikönigsfest am 6. Januar ziehen die Sternsinger wieder durch die Straßen. In Kleve haben sich in diesem Jahr Kinder des Jugendzentrums „Kalle“ gefunden, die verkleidet als die drei Könige den Segen bringen möchten. Mit dabei sind auch Abdul Jemal, Maxi Rotering und Merel Jammas (v.l.n.r.).