Pilot stirbt Kleinflugzeug in Gütersloh abgestürzt und auf Wiese zerschellt

Ein Kleinflugzeug ist in Gütersloh-Spexard südlich von Bielefeld abgestürzt. Der Pilot kam dabei nach Angaben der Polizei ums Leben. Er sei allein an Bord gewesen, wie es hieß. Die rot-weiße Doppeldecker-Propellermaschine war am Morgen in Porta Westfalica gestartet und auf dem Weg ins Sauerland.