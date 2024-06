Kuriose Regelung In welche Tonne gehören kaputte Kleiderbügel?

Wird er jedoch länger nach dem Kauf benutzt, so gehört der Kleiderbügel in die Restmülltonne. Dasselbe gilt für Bügel, die im Geschäft ganz normal gekauft wurden. Dasselbe gilt für Plastik-Blumentröpfe. Wird die Pflanze damit nach Hause transportiert, kann der Topf anschließend in die gelbe Tonne. Bleibt er hingegen länger in Benutzung, dann sollte der Blumentopf in die graue Tonne. „Nicht wirklich einfach und nachvollziehbar“, so die VZ.