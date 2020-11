Von klassisch bis modern : Acht Ideen für den selbstgemachten Adventskranz

Der erste Advent fällt in diesem Jahr bereits in den November – höchste Zeit sich um einen Kranz zu kümmmern. Wer lieber selbst kreativ werden möchte, statt einen fertigen Kranz zu kaufen, der findet hier acht Ideen der Marke Eigenbau: von klassisch bis modern.

Der klassische Adventskranz: Tannengesteck, vier große Kerzen, Weihnachtsdekoration: Das ist die Basis eines klassischen Adventskranzes, der in den meisten Fällen so auch im Laden erworben werden kann. Wer seinen Kranz selber bindet und bastelt, der kann das Aussehen natürlich auch völlig frei bestimmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer grünen Alternative zur Tanne? Hier bieten sich zum Beispiel Kiefern, Zypressen, aber auch Eukalyptus oder Olivengrün an.