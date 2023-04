Jugendschutz im Internet Landesanstalt für Medien NRW siegt vor Gericht gegen Pornoportale

Es bleibt aber abzuwarten, wie die Plattformbetreiber auf das jetzige Urteil reagieren werden. „Es ist überaus irritierend, dass die Anbieter bisher richterliche Entscheidungen ignorieren. Seriöse Unternehmen halten sich an die Gesetze und die Rechtsprechung in dem Land, in dem sie ihr Geld verdienen. Eine weitere Missachtung der Entscheidung werden wir nicht tolerieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten“, kündigte Schmid an.