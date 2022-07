Trotz Oben-ohne-Fotos : Klage am Düsseldorfer Verwaltungsgericht – Ex-Fotomodell will Polizistin werden

Klage am Düsseldorfer Verwaltungsgericht – Ex-Fotomodell will Polizistin werden

Düsseldorf Eine junge Frau möchte Polizistin werden und wurde wegen Oben-ohne-Fotos aus ihrer Zeit als Fotomodell abgelehnt. Nun hat sie am Düsseldorfer Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

Ein ehemaliges Fotomodell klagt auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst. An diesem Dienstag (9.30) wird ihr Fall vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhandelt. Die Klägerin hatte sich beworben, war aber wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden.