Zusätzliche Hygiene-Arbeiten : Viele Kitas in NRW setzen in Corona-Krise auf Helfer

Viele Kitas in NRW setzen in Corona-Krise auf Helfer

Düsseldorf Mehr Lüften, mehr Desinfizieren, mehr Spielzeugputzen: Die Corona-Krise sorgt mit vielen zusätzlichen Handgriffen für Mehrarbeit in Kitas. Sogenannte Alltagshelfer erweisen sich laut Familienminister als wichtige Stütze für das eh knappe Fachpersonal.

Ein Großteil der Kita s in Nordrhein-Westfalen setzt in der Corona-Krise auf sogenannte Alltagshelfer zur Bewältigung der Zusatzaufgaben in der Pandemie. Bislang hätten etwa 7800 Kindertageseinrichtungen einen Antrag auf Förderung von Kita -Helferinnen und -Helfern gestellt, teilte das Familienministerium auf Anfrage mit. Damit machen knapp drei Viertel aller rund 10 500 Kindertageseinrichtungen in NRW von dem Angebot des Landes Gebrauch, in der Corona-Zeit befristet Helfer einzustellen.

Er freue sich, die Kitas in NRW in dieser schwierigen Zeit auf diese Weise so gut unterstützen zu können und dass das Angebot so umfassend angenommen werde, teilte Familienminister Joachim Stamp mit. „Wir werden in Kürze entscheiden, wie die Fortsetzung des Programms genau gestaltet wird“, so der FDP-Politiker weiter.