Auf Kita-Gelände in Lemgo : Fünfjähriger wird beim Spielen eingeklemmt und tödlich verletzt

Auf Kita-Gelände in Lemgo

Lemgo Auf dem Geländer einer Kita im Kreis Lippe ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein fünf Jahre alter Junge ist beim Spielen an einem Lkw-Anhänger tödlich verletzt worden.

Ein fünf Jahre alter Junge ist auf dem Gelände einer Kita in Lemgo-Lieme im Kreis Lippe tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er beim Spielen an einem dort abgestellten Kipper-Anhänger eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Jungen und begannen mit der Reanimation, konnten ihn aber nicht mehr retten. Er verstarb noch am Unfallort.