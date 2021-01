Kinderbetreuung : Entscheidung über Erstattung von Kita-Gebühren in NRW am Donnerstag

Entscheidung über Erstattung von Kita-Gebühren in NRW am Donnerstag

Die Kitas in NRW reduzieren ihren Betreuuungsumfang um 10 Stunden. Familienminister Stamp hat nur eine Erstattung der Kita-Gebühren in Aussicht gestellt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Familienminister Joachim Stamp (FDP) glaubt, dass Nordrhein-Westfalen noch an diesem Donnerstag eine Erstattung von Kita-Gebühren wegen des Corona-Lockdowns beschließen wird. Offen bleibt, ob es nur um die Beiträge für Januar oder auch für den Dezember geht.

„Ich gehe davon aus, dass wir das hier in Nordrhein-Westfalen auch so hinkriegen“, sagte er am Morgen im WDR2-Interview. „Ich gehe davon aus, dass wir da heute im Laufe des Tages was verkünden können.“ Ob es um eine Erstattung der Beiträge für den Januar geht - oder wie von der oppositionellen SPD zuvor gefordert auch für den Dezember - blieb offen.