Nur wenige Tage Blütezeit Zehn Orte in NRW für Kirschblüten-Fotos

Die ehemalige Bundeshauptstadt gilt in NRW als Kirschblüten-Hotspot. Jedes Jahr lockt das rosa Blütenmeer internationale Besucher in die Bonner Altstadt. Die japanischen Kirschblütenbäume wurden in den 80er Jahren gepflanzt, um den Stadtteil attraktiver zu machen. Im Jahr 2012 wurde das Kirschblüten-Viertel in Bonn als einer der „100 Places to see before you die“ (100 Plätze, die man vor seinem Tod gesehen haben sollte) ausgezeichnet. Ein beliebtes Motiv ist die Heerstraße in der Altstadt. Aber auch in der Nachbarstraße, der Breite Straße, sowie in der Maxstraße findet man zahlreiche Kirschblüten. Wer wissen will, wie weit die Kirschblüten in Bonn aktuell sind, kann sich auf einem Blog darüber informieren.