Hanami in Bonn zu bewundern Kirschblüten blühen wieder – ganze Straßen werden für Touristen gesperrt

Doch nicht nur in Bonn steht der Frühling im Zeichen der Kirschblüten, auch in anderen Städten des Landes werden sich Besucher auf das blühende Naturspektakel freuen können. Weitere bekannte Hotspots liegen in der Landeshauptstadt – etwa im japanischen Garten des EKO-Hauses in Düsseldorf-Niederkassel, am Kö-Bogen in der City oder im Südpark. Auch die Büdericher Allee in Meerbusch, die Straße „Zur Kaffeehött“ in Duisburg, der Japanische Garten in Leverkusen oder die Heronger Straße in Leuth im Kreis Nettetal locken mit der Blütenpracht. So steigt die Vorfreude auf den Frühling umso mehr – ganz im Zeichen der Kirschblüten.