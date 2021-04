Corona-Pandemie : Schausteller sehen große Volksfeste erst bei Herdenimmunität

Düsseldorf Karussells stehen schon seit langem still, Achterbahnen werden nur für die TÜV-Abnahme aufgebaut: Kirmes und Jahrmärkte fielen 2020 wegen Corona aus. Auch für 2021 sieht es nicht gut aus. Die Branche hofft auf schnelles Tempo beim Impfen.

Große Volksfeste können nach Einschätzung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) erst wieder veranstaltet werden, wenn eine sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht ist. „Dass wir bei einer riesigen Besuchermenge, wie zum Beispiel der Cranger Kirmes, mit Schnelltests arbeiten, das wird nicht gehen“, sagte DSB-Präsident Albert Ritter. Volksfeste in der gewohnten Dimension könnten deshalb wohl erst wieder stattfinden, wenn ein ausreichender Teil der Bevölkerung geimpft sei.

In Nordrhein-Westfalen sind Volks- und Schützenfeste noch bis mindestens 31. Mai verboten. Derzeit heiße es für Schausteller und Veranstalter also noch „abwarten“, sagte Ritter. Ob, wann und unter welchen Bedingungen in diesem Jahr Karussells und Jahrmarkt-Buden aufgebaut werden könnten, sei noch unklar. Die Stadt Düsseldorf und der Schützenverein St. Sebastianus zum Beispiel wollen Ende April über die traditionsreiche Rheinkirmes entscheiden. Die Stadt Herne peilt ebenfalls für Ende des Monats Beratungen über Crange an.