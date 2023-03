Vor Beginn der Kirmes-Saison Hohe Kosten belasten Schausteller aus NRW

In knapp einem Monat ist es wieder so weit. Dann drehen sich in vielen Städten wieder die bunten Karussells und der Geruch von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Der Start in die neue Kirmes-Saison wird von den Ausstellern traditionell zu Ostern eingeläutet, beispielsweise mit der Osterkirmes in Düsseldorf, die am 8. April auf dem Staufenplatz beginnt.