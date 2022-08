In Kirchhundem : 62-Jähriger nach schwerem Fahrradunfall gestorben

In Kirchhundem

Nach einem Unfall mit seinem Fahrrad ist ein 62 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Er sei am Dienstagabend auf einer Landstraße in Kirchhundem (Kreis Olpe) aus noch ungeklärter Ursache zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Passantin habe den Schwerverletzten gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.