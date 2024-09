Kirchenrecht NRW will alte Preußengesetze zum 1. November aufheben

In den fünf katholischen Bistümern gilt jedoch bislang formal das preußische „Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens“ (PrKVVG) vom 24. Juli 1924. Anders als in der evangelischen Kirche mussten die Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn daher neue kirchliche Verwaltungsgesetze erarbeiten. Diese seien nahezu „wortlautidentisch“ und sollten zeitgleich mit der Aufhebung der Preußen-Gesetze am 1. November in Kraft treten, kündigte der Staatskirchenrechtler Burkhard Kämper vom Katholischen Büro NRW an. Dies sei notwendig, um Rechtsunsicherheit in den Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden zu vermeiden.