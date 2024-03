Fall in der Gemeinde Brügge-Lösenbach Studie hält Missbrauchsaufarbeitung im Kirchenkreis Lüdenscheid für gescheitert

Sexualisierte Gewalt an jungen Menschen sei „in schrecklichem Ausmaß an so vielen jungen Menschen über so lange Zeit im System verdeckt geblieben“, räumte die Beauftragte für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung in der Evangelischen Kirche von Westfalen, Daniela Fricke, ein. Die Darstellung der Aufdeckungsversuche, Verstrickungen, Machtverhältnisse, Täterstrategien und der bis zum Sommer 2020 andauernden „Aufdeckungsverhinderungen“ treffe sie bis ins Mark. Die Kirchenrätin sprach sich für eine intensive Auseinandersetzung mit den Strukturen aus, die das Geschehen überhaupt erst möglich gemacht hätten.