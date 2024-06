Beratungsunternehmen Deloitte beauftragt Kirche lässt Hintergrund von Kurschus-Rücktritt untersuchen

Gut sieben Monate nach dem Rücktritt der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, lässt die westfälische Landeskirche die Hintergründe extern untersuchen. Sie hat das Beratungsunternehmen Deloitte damit beauftragt, wie die Kirche am Donnerstag (24. Juni 2024) in Bielefeld mitteilte. Es soll die Umstände rund um einen Verdachtsfall auf sexualisierte Gewalt in Siegen aufklären, der zum Rücktritt von Kurschus geführt hatte. Mit einem Ergebnis sei voraussichtlich im Herbst zu rechnen.