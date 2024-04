Unfall bei Paderborn 90-Jähriger fährt in parkende Autos – 45.000 Euro Sachschaden

Kirchborchen · Ein 90-Jähriger ist in Kirchborchen bei Paderborn am Samstagmorgen aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen in Gegenrichtung parkenden SUV gefahren.

27.04.2024 , 13:35 Uhr

Durch die Wucht des Aufpralls kam es Polizeiangaben von Samstag zufolge zu einer Kettenreaktion, im Zuge derer vier weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt wurden. Der 90-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wurde von der Polizei auf 45 000 Euro geschätzt. Das Auto des Unfallfahrers und zwei weitere Fahrzeuge mussten wegen abgeschleppt werden.

(kag/dpa)