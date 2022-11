Kampf gegen Kindesmissbrauch : „Unsere Ermittler brauchen jedes Werkzeug“

Exklusiv Düsseldorf Die Union hält den Entwurf zum Umgang mit der Vorratsdatenspeicherung der Bundesregierung für völlig unzureichend. Sie würde der Polizei im Kampf gegen Straftäter im Internet nicht entscheidend helfen. In einem Positionspapier fordern CDU/CSU nun deutliche Nachbesserungen.

Düsseldorf/Berlin Im Kampf gegen Straftäter im Internet will die Union der Polizei mehr rechtliche Befugnisse einräumen. In einem Positionspapier aller rechtspolitischen Sprecher von CDU/CSU, das unserer Redaktion vorliegt, wird die Bundesregierung aufgefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Speicherung von IP-Adressen komplett zu nutzen. „Der Europäische Gerichtshof hat einen klaren rechtlichen Rahmen gesetzt. In Deutschland muss dieser jetzt voll umfänglich ausgeschöpft werden“, sagte Angela Erwin, rechtspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. „Unsere Ermittler brauchen jedes Werkzeug, um den Kampf gegen Kindesmissbrauch auch effektiv online führen zu können“, so Erwin weiter.