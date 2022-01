Neue Fälle von Kindesmissbrauch : Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt gegen mehr als 100 Personen

Wuppertal Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat Anklage gegen zwei Männer aus NRW wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben. Gegen 100 weitere Personen wird noch ermittelt. Das jüngste mutmaßliche Opfer ist erst fünf Monate alt.

Die beiden tatverdächtigen Männer, ein 22-Jähriger aus Wuppertal und ein 44-Jähriger aus Wetter, sind unter anderem verdächtig von 2016 an bis zum April 2021 Kinder sexuell missbraucht und dies in Form von Foto- und Videodateien dokumentiert zu haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal auf Anfrage mitteilte. Die Dateien sollen zumindest teilweise auch anderen Personen zur Verfügung gestellt worden sein.

Die missbrauchten Kinder sollen zu Beginn der Taten zwischen fünf Monate und zwölf Jahre alt gewesen sein. Im Zuge der Ermittlungen, die seitens der Polizei Wuppertal von einer eigens eingerichteten Ermittlungskommission „Little“ geführt wurden, konnte der 22 Jahre alte Tatverdächtige am 12. April 2021 und der 44 Jahre alte Tatverdächtige am 4. Juni vergangenen Jahres festgenommen werden. Während sich der ältere Angeschuldigte noch in Untersuchungshaft befindet, wurde der 22-Jährige inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, da er möglicherweise lediglich vermindert schuldfähig sein könnte, wie es heißt. Beiden Angeschuldigten drohen für den Fall einer Verurteilung langjährige Freiheitsstrafen.