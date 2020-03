Pädokriminellen-Netzwerk : Erster Prozess im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt

Kleve In Bergisch Gladbach haben die Ermittlungen zu einem bundesweiten Kindermissbrauchsfall ihren Anfang genommen. Nun steht ein erster Angeklagter vor Gericht. Dem Bundeswehrsoldaten wird unter anderem Missbrauch in 33 Fällen vorgeworfen.

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am 12. Mai der erste Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von kleinen Kindern in 33 Fällen. In zwei Fällen soll er sich mit einem Mann aus Bergisch Gladbach an einem Kind vergangen haben, wie das Landgericht im niederrheinischen Kleve am Montag mitteilte. Der Prozess gegen den Bundeswehrsoldaten findet nach Angaben des Landgerichts Kleve vor der auswärtigen Strafkammer in Moers bei Duisburg statt. Es sind vier Verhandlungstage bis zum 26. Mai angesetzt.