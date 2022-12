Kampf gegen Kindesmissbrauch in NRW Polizei erwartet weitere Missbrauchsfälle

Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) rechnet mit dem Bekanntwerden neuer schwerer Kindesmissbrauchs­komplexe in NRW und Deutschland. „Es wird leider weitergehen, und wir werden neue Verfahren haben, die noch unvorstellbarer sein werden“, sagte LKA-Chef Ingo Wünsch unserer Redaktion. „Das ist leider so sicher wie das Amen in der Kirche. Darauf muss sich die Gesellschaft vorbereiten.“