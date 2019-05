Kindesmissbrauch in NRW : „Zivilisten“ sollen Kinderschänder entlarven

Düsseldorf Wegen Personalknappheit werden beim Landeskriminalamt künftig unter anderem ehemalige Bürofachkräfte kinderpornografisches Material sichten. Weil diese Tätigkeit sehr belastend ist, erhalten sie seelsorgerische Betreuung.

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch schlägt das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) einen völlig neuen Weg ein. Als erste Polizeibehörde in Deutschland sollen dort demnächst Menschen ohne dreijährige Polizeiausbildung kinderpornografisches Material sichten und auswerten. „Es sind Leute, die wir vom freien Arbeitsmarkt nehmen“, sagte der zuständige Dezernatsleiter im Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA, Sven Schneider, unserer Redaktion. Damit werde bei der Polizei ein völlig neuer Tätigkeitsbereich geschaffen, den es zuvor noch nicht gegeben habe. Keine Polizei in Deutschland setze demnach Nicht-Polizisten für die Bewertung solcher Bilder ein.

24 Stellen werden dafür neu eingerichtet, die Kräfte sollen noch in diesem Jahr mit ihrer Arbeit beginnen können. Nach Angaben des LKA befinden sich unter den Bewerbern unter anderem Bürofachangestellte, Juristen und sogar eine Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Weil die Sichtung kinderpornografischen Materials als extrem belastend gilt, werden ihnen Seelsorger an die Seite gestellt. „Wir müssen auch Rahmenbedingungen schaffen, die die Leute nicht krank machen“, sagt Schneider. Schließlich müssten sie sich Tag für Tag diese Bilder anschauen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Kompetenzzentrum 2011 wurde beim LKA in NRW das Cybercrime-Kompetenzzentrum eingerichtet. Die Behörde bündelt die relevanten Informationen zur Kriminalität im Internet und leitet diese an die zuständigen Stellen der Kreispolizeibehörden, weiterer Behörden auf Landesebene sowie der anderen Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes weiter. Basierend auf den eingehenden Informationen werden Analysen, Berichte und Lagebilder erstellt.

Auswertung Auch die Bilder und Videos vom massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde werden beim LKA ausgewertet. Anfangs soll nur ein Polizeischüler in der zuständigen Kreispolizeibehörde damit beauftragt gewesen sein. Dafür hatte es viel Kritik gegeben – auch von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Dafür hat das LKA eine Ausschreibung gemacht und erstaunlich viele Bewerbungen erhalten. Den Angaben zufolge haben sich fast 150 Personen auf die Stellen beworben. Laut Schneider sei man im Vorfeld eigentlich davon ausgegangen, um jeden Einzelnen kämpfen zu müssen. Er vermutet, dass der massenhafte Missbrauch in Lügde viele dazu bewegt haben könnte, sich zu bewerben. „Die Berichterstattung hatte so einen Fokus auf Lügde, das hat das Thema sicherlich noch einmal gepusht“, sagt der erfahrene Kriminalrat. Beim LKA rechnet man damit, dass durch die zusätzlichen Kräfte andauernde Missbrauchsfälle schneller und früher erkannt und die Kreispolizeibehörden vor Ort entlastet werden. Das Konzept ist in der landesweiten Arbeitsgruppe „Auswertungs- und Ermittlungsbedarfe im Phänomenbereich Kinderpornographie“ (LAG Kipo) erarbeitet worden, die es seit Dezember gibt – also vor Bekanntwerden des Missbrauchsfalls in Lügde.