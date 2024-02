Tausende Verfahren in NRW Kampf gegen Kindesmissbrauch – was Ermittlern Sorge bereitet

Der Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch ist seit dem „Fall Lügde“ im Jahr 2017, bei dem Kinder auf einem Campingplatz missbraucht wurden, ein Schwerpunkt der Polizei in NRW. Seitdem ist das Polizeipersonal zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in Nordrhein-Westfalen seit 2017 von 100 auf 500 Mitarbeiter fast verfünffacht worden. Darüber hinaus sind viele Millionen Euro in IT-Technik in diesem Bereich geflossen, etwa für bessere Sicherung, Aufbereitung und Auswertung der großen Datenmengen. So wurden Hochleistungsrechner angeschafft und ein „Forensic Desktop“ geschaffen, der Polizisten aus verschiedenen Behörden ermöglicht, am gleichen Fall zu arbeiten und sich zu virtuellen Teams zu vernetzen.