Cybercrime-Experte gewährt seltenen Einblick Wie die geheimen Foren der Pädokriminellen funktionieren

Markus Hartmann sitzt in der vierten Etage seines Büros an der Luxemburger Straße in Köln. Von draußen ist Verkehrslärm zu hören. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz Zac, ist in einem unscheinbaren Gebäude an einer stark befahrenden Straße untergebracht. Der Strafverfolgungsbehörde obliegt die Verfahrensführung in herausgehobenen Ermittlungen im Bereich der Cyberkriminalität. Sie gilt als internationale Größe im Kampf gegen Kindesmissbrauchsverfahren. Hartmann hat viel zu berichten.