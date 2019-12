„Kinderwunsch darf nicht am Geld scheitern“ : 1250 Förderanträge für Kinderwunschbehandlung in NRW gestellt

Düsseldorf In NRW haben seit August rund 1250 ungewollt kinderlose Paare einem Bericht zufolge einen Antrag auf finanzielle Unterstützung des Landes bei der Kinderwunschbehandlung gestellt. Im Schnitt würden 900 Euro beantragt.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagte der „WAZ“: „Ich freue mich, dass unsere schnelle und unbürokratische Hilfe so gut angenommen wird. Der Kinderwunsch von Eltern darf nicht am Geld scheitern.“ Die Anträge können seit Ende August gestellt werden. In diesem Jahr stehen dafür nach früheren Angaben des Ministeriums Landesmittel in Höhe von 3,7 Millionen Euro bereit.