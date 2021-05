Ermittlungen gegen 1800 Beschuldigte : Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderpornografie

Polizisten stehen während einer Razzia wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornographie an einem Wohnhaus in Herdecke. Foto: dpa/Alex Talash

Düsseldorf Künstliche Intelligenz unterstützt die Ermittler in NRW seit Sommer 2019 bei der Sichtung und Bewertung von kinderpornografischen Daten – und sie wird immer besser. Am Dienstag zog NRW-Justizminister Biesenbach Bilanz.

Biesenbach erwartet nach eigenen Angaben deshalb, dass künftig mehr Tatverdächtige als bisher in Untersuchungshaft kommen - die aber nicht länger als sechs Monate dauern darf. Die Strafverfolger müssten daher möglichst schnell beschlagnahmtes Beweismaterial auswerten: „Der Bedarf an einer automatisierten Auswertung wächst gewaltig“, betonte der Minister. Denn der Umfang der gesicherten digitalen Beweismittel sei oft so umfangreich, dass eine manuelle Auswertung viel zu lange dauere.

In Nordrhein-Westfalen kamen Ermittler drei großen Missbrauchsserien auf die Spur. Beim Komplex Bergisch Gladbach geht es um ein Netzwerk aus Tätern, die Kinder missbrauchten und untereinander in Chats kinderpornorafisches Material austauschten. Auch der jahrelang unentdeckt gebliebene Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde und ein Missbrauchskomplex in Münster lösten bundesweit Entsetzen aus.