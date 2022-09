34 Wohnungen durchsucht : Schlag gegen Kinderpornografie im Ruhrgebiet

Essen/Mülheim Polizisten haben bei einer Aktion gegen Kinderpornografie 34 Wohnungen in Essen und Mülheim durchsucht. Dabei wurden einige Datenträger sichergestellt.

Polizisten haben bei einer großangelegten Aktion gegen Kinderpornografie 34 Wohnungen in Essen und Mülheim an der Ruhr durchsucht und Datenträger sichergestellt. Es gehe um den Verdacht der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie sowie um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es geht demnach um einzelne Sachverhalte, nicht etwa um einen zusammenhängenden „Ring“.