19 Beschuldigte in NRW : Bundesweiter Großeinsatz gegen Kinderpornografie

Köln Seit Dienstagmorgen läuft in ganz Deutschland ein Großeinsatz gegen Kinderpornografie. Im Fokus stehen 65 Tatverdächtige, ein Großteil davon aus Nordrhein-Westfalen. Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz.

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagmorgen bekannt gaben, durchsucht die Polizei seit den frühen Morgenstunden bundesweit Wohnungen von 65 Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte. Vielerorts waren auch Spezialeinsatzkommandos im Einsatz. Am Vormittag dauerten die Durchsuchungen in einigen Städten noch an.