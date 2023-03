Mit Tipps zum Verkaufen und Kaufen Hier finden 2023 Kinderflohmärkte statt

Kindertrödelmärkte sind für die einen eine tolle Möglichkeit, um alte Spielsachen oder noch gut erhaltene Kleidung zu verkaufen. Für die anderen sind sie ein wahres Schnäppchenparadies. So kann zum Beispiel ein kaum gebrauchtes Laufrädchen nur 25 Euro kosten, statt 79 Euro zum Neupreis. Vor allem in den vergangenen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit immer präsenter - gerade bei Familien. Da werden Kinderflohmärkte zum regelrechten Familientreff. Wo und wann in Ihrer Stadt Kinderflohmärkte stattfinden, haben wir hier in unserer Übersicht für Sie gesammelt. Viel Spaß beim Stöbern und Handeln.