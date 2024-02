Vom 23. März bis zum 7. April Kinderärztliche Videosprechstunde in NRW auch an Ostern

In Westfalen-Lippe haben laut den Angaben der KVWL seit November rund 800 Videosprechstunden stattgefunden. In 75 Prozent der Fälle blieb den Kindern und ihren Eltern danach der Weg in eine ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis erspart, wie die KVWL auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag weiter mitteilte. „Mit diesen ersten Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Weil wir aber gleichzeitig feststellen, dass das Angebot noch relativ zögerlich in Anspruch genommen wird, möchten wir die Eltern ermutigen, die Videosprechstunde für Kinder bis Ostern weiterhin zu nutzen“, erklärte ein Sprecher.