Verband fordert mehr Medizinstudienplätze : Auf dem Land fehlen Kinderärzte

Düsseldorf Der Mangel an Pädiatern macht sich auch in NRW immer stärker bemerkbar. Das liegt am fehlenden Nachwuchs, aber auch an einer ungleichmäßigen Verteilung der Praxen.

Für Eltern wird es immer schwieriger, einen Arzt für ihre Kinder zu finden. „Es gibt einen bundesweiten Mangel an Kinderärzten“, sagt Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Eine flächendeckende Versorgung aller Kinder sei zurzeit nicht möglich. Besonders problematisch sei die Lage in strukturschwachen und bevölkerungsarmen Regionen.

Zwar gelten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums lediglich vier Prozent der Gebiete als nur ausreichend oder sogar unterversorgt. Es gebe jedoch deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. Wie viele Ärzte sich wo niederlassen dürfen, wird von der sogenannten Bedarfsplanung geregelt. Problematisch dabei ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein die oft ungleichmäßige Verteilung innerhalb einer Region. Das ärztliche Angebot balle sich häufig in den zentraler gelegenen Kreisstädten, erklärt Sprecher Christopher Schneider. So sei ein Bereich zwar formal versorgt, doch die Patienten müssten teils weite Strecken fahren. Dabei darf seit einer Überarbeitung der Bedarfsplanung im Juli 2019 der nächste Kinderarzt nur maximal 30 Minuten Autofahrt entfernt sein.

„Nahezu alle Landesteile sind für die kinder- und jugendmedizinischen Leistungen in einer Fahrtzeit von 45 Minuten erreichbar“, heißt es dazu im diesjährigen NRW-Krankenhausgutachten. Eine „weitergehende Bündelung der Versorgung zur Reduzierung möglicher Fehlversorgung“ sei zu prüfen.

Bei der Änderung der Bedarfsplanung wurde auch das Verhältnis von Patienten pro Kinderarzt gesenkt: In kreisfreien Städten kommt ein Kinderarzt auf 2043 minderjährige Einwohner. Diese Regelung gilt im Gebiet der KV Nordrhein für Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach und Wuppertal. In allen anderen Städten und Kreisen beträgt die Verhältniszahl 2862.

INFO Mindestens fünf Jahre Weiterbildung Begriff Die Pädiatrie oder Kinderheilkunde wird als Fachgebiet heute zusätzlich auch als Kinder- und Jugendmedizin bezeichnet. Ausbildung Eine fünfjährige Weiterbildung ist für die Anerkennung als Facharzt nötig. Niedergelassene Kinderärzte sind meist zwischen 40 und 60 Jahre alt.

„Die Bedarfsplanung führt zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Bedarfs“, kritisiert Rodeck. Der Kinderärztemangel habe verschiedene Ursachen. So werde die Medizinbranche weiblicher, speziell in der Pädiatrie. Nach Angaben des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) beträgt der Frauenanteil bei Medizinstudenten rund 60 Prozent, bei Kinderärzten sind es etwa 80 Prozent. Die Lebensarbeitszeit einer Frau sei aber aber statistisch kürzer als bei Männern. Außerdem hat sich die Arbeit der Kinderärzte verändert. Laut DGKJ gibt es mehr chronisch kranke Kinder, mehr Frühgeborene und mehr Kinder mit psychosomatischen Störungen. Auch motorische Probleme träten verstärkt auf. „Der Zeitaufwand pro Behandlung hat deutlich zugenommen“, sagt Hermann Josef Kahl, Kinderarzt aus Düsseldorf und Sprecher des BVKJ. Der berechnete Zeitbedarf sei nicht mehr zutreffend. Zudem beklagt der Verband zu viel Bürokratie durch Atteste und Dokumentationen.