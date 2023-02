Fünf Tipps gegen Internetsucht „Wenn ich mein Smartphone nicht dabeihabe, stresst mich das“

Verständnis Eltern müssen verstehen, wieso ihre Kinder das Smartphone nutzen – beziehungsweise welche Apps und Seiten. Sie sollten sich fragen: Was macht mein Kind bei TicToc, bei Youtube oder bei Twitch? Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, regt Eltern dazu an, ihren Kindern mehr zu vertrauen. „Vielleicht müssen wir als Elterngeneration, was die Mediennutzung angeht, etwas mehr Vertrauen in unsere Kinder entwickeln. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch ein Auge auf die Designs von Apps und sozialen Netzwerken haben müssen“, so Schmid.