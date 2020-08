Zum Weltkindertag : Kinder sollen bemalte Steine vor NRW-Landtag ablegen

Düsseldorf Es soll die größte Steinschlange in Nordrhein-Westfalen werden. Der NRW-Landtag ruft Kinder dazu auf, Steine mit ihren Wünschen darauf vor dem Parlamentsgebäude abzulegen.

Vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf soll die größte Steineschlange des Bundeslandes entstehen. Kinder können selbst bemalte Steine mit ihren Wünschen vor dem Parlamentsgebäude ablegen, per Post schicken oder den Abgeordneten in ihren Wahlkreisen übergeben, wie der Landtag am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.