Am Bahnhof Gelsenkirchen : Kinder schießen mit Softairwaffen auf Reisende

Am Bahnhof Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Mit kleinen Plastikkugeln haben Kinder am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf Passantinnen und Passanten geschossen. Sie entwischten der Polizei – nur einen 13-Jährigen konnten die Beamten festhalten.

Kinder haben am Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Softairwaffen auf Reisende geschossen. Mit täuschend echt aussehenden Waffen habe nach Zeugenangaben eine Gruppe von Kindern am Eingang auf Passanten gezielt, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch über den Vorfall vom Dienstag.