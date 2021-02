Kind ist wohlauf : Vermisster Zehnjähriger aus Essen wieder da

Essen Die Suche nach einem zehnjährigen Jungen hat die Polizei in Essen einen Tag lang in Atem gehalten. Der Junge war seit Donnerstagabend vermisst worden und bei eisigen Temperaturen unterwegs.

Am Freitagabend - gut einen Tag nach Verschwinden - berichtete die Leitstelle auf Anfrage, dass der Junge außerhalb von Essen angetroffen worden sei. Er sei wohlauf, sagte eine Sprecherin. Über die näheren Umstände wurde zunächst nichts bekannt.

Der Junge war seit Donnerstagabend vermisst worden. Die Polizei war davon ausgegangen, dass er ohne Jacke unterwegs war. Er habe die Wohnung seiner Schwester in Stadtteil Altenessen nach einem Streit mit Familienangehörigen verlassen. Letztmalig wurde er gegen 17.30 Uhr gesehen.

Die Polizei hatte bereits in der Nacht auf Freitag mit Spürhunden, zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Jungen gesucht. Auch am Freitagnachmittag fehlte noch jede Spur. Unter welchen Umständen der Junge jetzt gefunden wurde und wo genau, wurde zunächst nicht bekannt. Die Leitstelle der Polizei Essen kündigte eine Pressemitteilung zu dem Sachverhalt an.