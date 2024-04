„Ein Einsatz, der nicht kalt lässt“ Frühchen werden in Frauenarztpraxis geboren – Babys per Hubschrauber gerettet

Eine Geburt der etwas anderen Art ereignete sich am vergangenen Freitag in Kierspe im Märkischen Kreis. Dort musste die Freiwillige Feuerwehr Kierspe mit tatkräftiger Unterstützung und einem Hubschrauber aushelfen. In einem Facebook-Beitrag dokumentieren die Helferinnen und Helfer ihren Einsatz: Sie wurden um 11.04 Uhr alarmiert. In einer Frauenarztpraxis musste durch den Rettungsdienst die Geburt von Zwillingen eingeleitet werden. „Allerdings waren diese erst in der 27. Schwangerschaftswoche – viel zu früh“, heißt es in dem Beitrag.