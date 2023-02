Spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei Geldautomaten-Sprenger rasen im Audi RS3 durch Wohngebiet

Die Polizei hat in der Nacht nach einer spektakulären Verfolgungsjagd drei Tatverdächtige gefasst, die zuvor in Kierspe im Märkischen Kreis gegen zwei Uhr am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten einer Volksbank-Filiale gesprengt haben. Die Verfolgungsjagd endete in einem Nachbarkreis.