Vorfall im Sauerland : Polizei findet Neugeborenes im Müll - Mutter in Untersuchungshaft

Kierspe/Lüdenscheid Eine junge Frau kommt mit Blutungen in ein Lüdenscheider Krankenhaus und die Ärzte stellen fest, dass sie entbunden hat. Die 31-Jährige soll ihr Kind im Müll versteckt haben.

Eine Frau hat im Sauerland vermutlich ihr gerade geborenes Baby in den Müll gelegt. Anschließend kam die 31-Jährige in ein Krankenhaus in Lüdenscheid und ließ sich wegen Blutungen behandeln, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten.