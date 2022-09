Kfz-Haftpflichtversicherung : Für 2,5 Millionen Autofahrer in NRW gelten ab 2023 schlechtere Risikobewertungen

Foto: dpa/Zacharie Scheurer Infos In welcher Haftpflicht-Klasse sich Ihre Kommune ab 2023 befindet

Düsseldorf Für Autofahrer in Deutschland gelten ab 2023 in der Kfz-Haftpflichtversicherung neue Klassen. Die Neueinteilung betrifft insbesondere viele Städte und Kreise in NRW. Was die Änderungen für Sie bedeuten und warum das Ergebnis der Landeshauptstadt überrascht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Versicherungswirtschaft hat die für Autobesitzer wichtigen Regionalklassen neu berechnet. Unter anderem durch Änderungen der Klassengrenzen rutschen 33 der 53 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom nächsten Versicherungsjahr an oder bei Neuverträgen in neue Klassen - bessere oder schlechtere. Demnach kann es für Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger oder teurer werden. Je niedriger die Klasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus.

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mitteilte, sind in der Haftpflichtversicherung in NRW künftig vier Kommunen in Klasse 11. Drei von ihnen waren vorher in der höchsten und teuersten Regionalklasse 12.

Lesen Sie auch Urlaubsratgeber : Autoreise ins Ausland - daran müssen Sie denken

Am anderen Ende sind die beiden am besten abschneidenden Kommunen künftig in Regionalklasse 3. Autofahrer im Kreis Coesfeld haben derzeit die beste Schadenbilanz (Regionalklasse 3), in Essen die schlechteste (Klasse 11). Regionalklasse 11 haben fortan auch Gelsenkirchen, Remscheid und Wuppertal. Im Gesamtergebnis ergeben sich für rund 2,5 Millionen Autofahrer in 15 Bezirken schlechtere Risikobewertungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, unter anderem in Remscheid, Dortmund, Münster, Siegen und Bottrop. Nur für Autofahrer in der Landeshauptstadt Düsseldorf gelten hingegen bessere Risikobewertungen.

Regionalklasse mit gewissem Einfluss auf Versicherungsbeitrag

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist das für den Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern wie dem Fahreralter, der Typklasse des Autos oder der jährlichen Kilometerleistung bestimmt wird. Allein über die Veränderung bei der Regionalklasse lasse sich jedenfalls keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Beitrags treffen, so der GDV.

Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 kann dieses einzelne Kriterium dennoch spürbar den Preis der Police beeinflussen: Nur durch einen unterschiedlichen Zulassungsbezirk betrage die Differenz bei sonst identischen Versicherungsmerkmalen bis zu 260 Euro.

Gut zu wissen: Laut dem Portal hat man ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Versicherungsbeitrag in Folge der Umstufung eines Bezirks in eine höhere Regionalklasse angehoben wird.

Wozu gibt es Regionalklassen und warum werden diese neu eingeteilt?

Der GDV errechnet jedes Jahr die Schadensbilanzen der gut 400 Zulassungsbezirke Deutschlands und teilt diese in die sogenannten Regionalklassen ein. Grundlage für die Berechnung ist, wo die meisten oder teuersten Schäden entstehen - zugrunde gelegt wird die Abweichung vom Bundesdurchschnitt.

Bezirke mit durchschnittlicher Schadensbilanz haben in der Kfz-Haftpflicht die Regionalklasse 6. Für die Regionalklasse maßgeblich ist der Wohnort des Halters.

Regionalklassen sollen das Risiko eines Schadens in einer bestimmten Region abbilden und Bezirke mit ähnlichen Schadenbilanzen bündeln. Daher werden die Grenzen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Die neuen Klassen sind daher nur eingeschränkt mit den bisherigen Werten vergleichbar.

Wie sieht es im Rest von Deutschland aus?

Bundesweit besonders gute Schadenbilanzen in der Haftpflichtversicherung erreichen Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. „Hier verursachen Autofahrer weniger beziehungsweise weniger teure Schäden als im Bundesdurchschnitt“, hieß es. Hohe Regionalklassen gelten hingegen insbesondere in Großstädten sowie in Teilen Bayerns. Die schlechteste Schadenbilanz hat wie schon in den Vorjahren Berlin. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich, wird jedoch von den meisten Unternehmen herangezogen.

(toc/mzu/dpa)