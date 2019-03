Großeinsatz in Kamen: Jetzt ist klar, warum den KFC-Kunden so schlecht wurde

Jetzt ist klar, warum den KFC-Kunden so schlecht wurde

Großeinsatz in Kamen

Kamen Fünf Menschen sind nach dem Besuch bei der Fast-Food-Kette in Kamen im Krankenhaus behandelt worden - ein Gast musste sich übergeben. Weitere beklagten einen merkwürdigen Geschmack. Jetzt ist wohl klar, was passiert ist.

Am Dienstagabend waren Feuerwehr und Polizei in Kamen (Kreis Unna) in einer Filiale der Fast-Food-Kette „Kentucky Fried Chicken“ (KFC) im Großeinsatz. Gegen 22.30 Uhr war ein Notruf eingegangen: Fünf Menschen war nach dem Verzehr von Hähnchen-Produkten der Kette übel geworden, ein Gast musste sich übergeben.