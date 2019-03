Rettungseinsatz bei KFC in Kamen : Das Frittierfett war doch nicht der Auslöser

Kamen Fünf Kunden wurde schlecht, einer übergab sich: Nach dem Großeinsatz in einer KFC-Filiale in Kamen ist nun klar, dass das Frittierfett doch nicht die Ursache für die Übelkeit war.

Dieses Abendessen machte bundesweit Schlagzeilen: Fünf Besuchern von Kentucky Fried Chicken in Kamen war vor gut einer Woche nach dem Genuss von „Hot Wings“ schlecht geworden, der Rettungsdienst rückte an und die Polizei schloss den Laden vorübergehend. Jetzt liegt das Ergebnis der Untersuchung vor: Das Fett war nicht mehr ganz frisch - aber keinesfalls verdorben, wie der Kreis Unna am Donnerstag mitteilte.

Dem Kreis zufolge waren Proben des Frittierfetts an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA) geschickt worden. In einer Mitteilung hieß es: „Laut Gutachter des CVUA wurden ein "stark gebrauchter, stark nach Frittiergut" und "leicht brandiger" Geruch sowie ein "gebrauchter, stark nach Frittiergut" und "scharfer" Geschmack festgestellt.“ Zugleich betonten die Experten: „Die Fettproben waren chemisch und mikrobiologisch allerdings nicht zu beanstanden, also nicht mikrobiologisch oder chemisch verdorben.“ Auch das Hühnchenfleisch sei in Ordnung gewesen.

Fazit der Kreisverwaltung: „Die Ursache der Erkrankungen kann nicht zweifelsfrei ermittelt werden.“ Das Schnellrestaurant sei am Mittwoch zudem erneut kontrolliert worden. „Beanstandungen gab es nicht“, so der Kreis in seiner Mitteilung.

