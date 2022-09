27-Jähriger stirbt : Motorrad und Auto prallen in Kevelaer zusammen

Motorrad und Auto prallen in Kevelaer zusammen

Kevelaer In Kevelaer ist es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Zwei unterschiedliche Fahrzeuge waren involviert.

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Motorrad ist der 27-jährige Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, stießen die beiden zusammen, als der 77-jährige Autofahrer von der Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der 27-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 77-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.