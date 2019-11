Großeinsatz der Rettungskräfte : Schüler in Kerpen durch Reizgas verletzt

Kerpen Unbekannte haben am Donnerstag in der Willy-Brandt-Gesamtschule in Kerpen Reizgas versprüht. Mehrere Schüler und Lehrer wurden verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ist am Morgen gegen 10.30 Uhr alarmiert worden. Offenbar im Foyer haben Unbekannte Reizgas versprüht. Zahlreiche Schüler und auch Erwachsene klagten über Reizungen und Husten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

„Wie viele Verletzte es gibt, können wir noch nicht sagen. Zum Glück sind die meisten nur leicht verletzt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Anzeige wurde bereits gestellt, die Ermittlungen gegen den oder die Täter laufen.

(top)