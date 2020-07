Nach Vorfall in Kerpen : Säugling getötet – BGH hebt Urteil gegen Mutter auf

Köln/Karlsruhe Nach der Verurteilung einer Mutter wegen der Tötung ihres Säuglings hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Kölner Landgerichts aufgehoben.

Nach Auffassung des BGH in Karlsruhe ist nicht auszuschließen, dass der Vater dem Baby die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Dies hätten die Kölner Richter nicht ausreichend überprüft, so dass das Urteil vom Februar 2019 rechtsfehlerhaft sei, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss der obersten deutschen Strafrichter. Nun muss eine andere Kammer des Landgerichts den Fall neu verhandeln. (AZ: 2 StR 386/19)