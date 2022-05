Unfall in Kerpen bei Köln : Radfahrer schleudert bei Zusammenprall mit Auto auf Feld

Unfall in Kerpen bei Köln

Kerpen Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kerpen bei Köln ist ein Radfahrer auf ein Feld geschleudert worden. Die Unfallursache ist bislang unbekannt.

Laut Mitteilung der Polizei von Freitag wurde der 46-Jährige schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Der Radfahrer war auf einem Feldweg unterwegs und stieß aus bislang unbekannter Ursache an einer Kreuzung mit dem Auto eines 22-Jährigen zusammen. Die Ermittler ordneten Blutproben von beiden Unfallbeteiligten an. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Autofahrers und die Handys der Männer sicher.