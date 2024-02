Beamte schlagen Scheibe ein Lkw-Fahrer liegt regungslos im Fußraum

Vermeintlich leblos haben Polizeibeamte in Kerpen bei Köln einen gesuchten Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine entdeckt und daraufhin die Seitenscheibe eingeschlagen. Wie sich herausstellte, befand sich der 42-Jährige jedoch nicht in einer hilfsbedürftigen Situation, sondern unter starkem Alkoholeinfluss, teilte die Polizei am Dienstag (20. Februar) mit.