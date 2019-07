Kerpen : Mann tot aus Zieselsmaarsee geborgen

Kerpen Taucher der Polizei haben am Donnerstagmittag einen leblosen Mann aus Rommerskirchen geborgen. Er wurde im Zieselsmaarsee gefunden.

Der Mann (67) wurde bereits seit Dienstag vermisst. Zuletzt war er an dem Tag gegen 14 Uhr gesehen worden. Als er am Abend immer noch nicht angetroffen werden konnte, leiteten Polizei, Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr bargen Taucher der Polizei den leblosen 67-Jährigen aus dem See. Neben den Tauchern waren ein Hubschrauber, mehrere Flächensuchhunde und Polizeihunde an der Suche beteiligt. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Der Badebetrieb war vorübergehend eingestellt.