Vorfall in Kerpen : Mann schlägt Frau mit Metallstange ins Gesicht

Vorfall in Kerpen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kerpen Ein unbekannter hat einer Frau in Kerpen mit einer Metallstange ins Gesicht geschlagen. Zuvor sei er an ihr vorbeigegangen und habe noch freundlich gegrüßt.

Auf einem Kinderspielplatz in Kerpen hat ein Unbekannter einer Frau mit einer Metallstange ins Gesicht geschlagen. Die 39-Jährige ist an der Stirn getroffen worden, hat aber nur leichte Verletzungen erlitten, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch bestätigte. Der Mann entkam, nach ihm wird gesucht.