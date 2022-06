A61 bei Kerpen : Auto schwebt über der Fahrerkabine - Lkw-Fahrer muss abladen

Kerpen Ein Lastwagenfahrer hat auf der A61 bei Kerpen ein Auto teilweilse frei über seiner Ladekabine schwebend transportiert. Grund dafür war fehlender Ladeplatz auf seinem Autotransporter.

Der Transporter fiel der Autobahnpolizei am Donnerstag auf der Autobahn auf. Statt wie erlaubt mit acht war der Transporter mit neun Autos beladen. Vorne ragte ein Wagen deutlich über die Fahrerkabine hinaus, die Räder hingen ohne jede Befestigung in der Luft. Der Fahrer musste das überzählige Auto abladen und stehen lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.